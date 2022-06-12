В Свердловской области продают танк за 1,7 млн рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На сайте для размещения объявлений в категории «демилитаризованная техника» появилось сообщение о продаже танка Т-60 в Свердловской области. Хозяин просит за него 1,7 млн рублей, говорится в объявлении на «Авито».

«Продам танк Т-60. Ходовая — оригинал. Корпус частично новодел, нижняя часть оригинал. Состояние отличное», — указано в объявлении. По телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что документы на технику не требуются, так как она не входит в категорию транспортных средств. Стоимость танка — 1,7 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей.

Танк в рабочем состоянии Фото с сайта «Авито»

Хозяин просит за него 1,7 млн рублей Фото с сайта «Авито»