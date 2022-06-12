На сайте для размещения объявлений в категории «демилитаризованная техника» появилось сообщение о продаже танка Т-60 в Свердловской области. Хозяин просит за него 1,7 млн рублей, говорится в объявлении на «Авито».
«Продам танк Т-60. Ходовая — оригинал. Корпус частично новодел, нижняя часть оригинал. Состояние отличное», — указано в объявлении. По телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что документы на технику не требуются, так как она не входит в категорию транспортных средств. Стоимость танка — 1,7 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей.
Танк в рабочем состоянии
Фото с сайта «Авито»
Хозяин просит за него 1,7 млн рублей
Фото с сайта «Авито»
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На сайте для размещения объявлений в категории «демилитаризованная техника» появилось сообщение о продаже танка Т-60 в Свердловской области. Хозяин просит за него 1,7 млн рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Продам танк Т-60. Ходовая — оригинал. Корпус частично новодел, нижняя часть оригинал. Состояние отличное», — указано в объявлении. По телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что документы на технику не требуются, так как она не входит в категорию транспортных средств. Стоимость танка — 1,7 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей.