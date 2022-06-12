12 июня 2022

Свердловчанин выставил на продажу танк Т-60. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, танки, т-72
В Свердловской области продают танк за 1,7 млн рублей (фото из архива) Фото:

На сайте для размещения объявлений в категории «демилитаризованная техника» появилось сообщение о продаже танка Т-60 в Свердловской области. Хозяин просит за него 1,7 млн рублей, говорится в объявлении на «Авито».

«Продам танк Т-60. Ходовая — оригинал. Корпус частично новодел, нижняя часть оригинал. Состояние отличное», — указано в объявлении. По телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что документы на технику не требуются, так как она не входит в категорию транспортных средств. Стоимость танка — 1,7 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей.

Танк в рабочем состоянии
Хозяин просит за него 1,7 млн рублей

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На сайте для размещения объявлений в категории «демилитаризованная техника» появилось сообщение о продаже танка Т-60 в Свердловской области. Хозяин просит за него 1,7 млн рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Продам танк Т-60. Ходовая — оригинал. Корпус частично новодел, нижняя часть оригинал. Состояние отличное», — указано в объявлении. По телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что документы на технику не требуются, так как она не входит в категорию транспортных средств. Стоимость танка — 1,7 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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