Самолет 1972 года можно купить за полтора миллиона рублей
В Екатеринбурге на «Авито» продают самолет Як-40 за полтора миллиона рублей. Объявление можно найти на площадке по продаже и покупке товаров.
«Продам ЯК-40 под бизнес-проект, самолет списан, может быть использован на стенд в офис, возможен обмен», — указано в описании. Также говорится о том, что самолет был выпущен в 1972 года.
Сам продавец рассказал, что самолет находится в Вологде, где сейчас его разбирают на запчасти для дальнейшей транспортировки на Урал. «Его еще необходимо помыть, а после [транспортировки] снова собрать, поставить на шасси. Торг возможен», — заявил человек, разместивший объявление, и подчеркнул, что внутри самолета осталась лишь обшивка, никакой электрики нет.
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