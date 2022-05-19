19 мая 2022

В Екатеринбурге на «Авито» продают самолет за полтора миллиона. Фото

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик
Самолет 1972 года можно купить за полтора миллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге на «Авито» продают самолет Як-40 за полтора миллиона рублей. Объявление можно найти на площадке по продаже и покупке товаров.

«Продам ЯК-40 под бизнес-проект, самолет списан, может быть использован на стенд в офис, возможен обмен», — указано в описании. Также говорится о том, что самолет был выпущен в 1972 года.

Сам продавец рассказал, что самолет находится в Вологде, где сейчас его разбирают на запчасти для дальнейшей транспортировки на Урал. «Его еще необходимо помыть, а после [транспортировки] снова собрать, поставить на шасси. Торг возможен», — заявил человек, разместивший объявление, и подчеркнул, что внутри самолета осталась лишь обшивка, никакой электрики нет.

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В Екатеринбурге на «Авито» продают самолет Як-40 за полтора миллиона рублей. Объявление можно найти на площадке по продаже и покупке товаров. «Продам ЯК-40 под бизнес-проект, самолет списан, может быть использован на стенд в офис, возможен обмен», — указано в описании. Также говорится о том, что самолет был выпущен в 1972 года. Сам продавец рассказал, что самолет находится в Вологде, где сейчас его разбирают на запчасти для дальнейшей транспортировки на Урал. «Его еще необходимо помыть, а после [транспортировки] снова собрать, поставить на шасси. Торг возможен», — заявил человек, разместивший объявление, и подчеркнул, что внутри самолета осталась лишь обшивка, никакой электрики нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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