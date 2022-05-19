В Екатеринбурге на «Авито» продают самолет за полтора миллиона. Фото

20 мая 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Самолет 1972 года можно купить за полтора миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на «Авито» продают самолет Як-40 за полтора миллиона рублей. Объявление можно найти на площадке по продаже и покупке товаров. «Продам ЯК-40 под бизнес-проект, самолет списан, может быть использован на стенд в офис, возможен обмен», — указано в описании. Также говорится о том, что самолет был выпущен в 1972 года. Сам продавец рассказал, что самолет находится в Вологде, где сейчас его разбирают на запчасти для дальнейшей транспортировки на Урал. «Его еще необходимо помыть, а после [транспортировки] снова собрать, поставить на шасси. Торг возможен», — заявил человек, разместивший объявление, и подчеркнул, что внутри самолета осталась лишь обшивка, никакой электрики нет. Скриншот с сайта «Авито»

В Екатеринбурге на «Авито» продают самолет Як-40 за полтора миллиона рублей. Объявление можно найти на площадке по продаже и покупке товаров. «Продам ЯК-40 под бизнес-проект, самолет списан, может быть использован на стенд в офис, возможен обмен», — указано в описании. Также говорится о том, что самолет был выпущен в 1972 года. Сам продавец рассказал, что самолет находится в Вологде, где сейчас его разбирают на запчасти для дальнейшей транспортировки на Урал. «Его еще необходимо помыть, а после [транспортировки] снова собрать, поставить на шасси. Торг возможен», — заявил человек, разместивший объявление, и подчеркнул, что внутри самолета осталась лишь обшивка, никакой электрики нет.