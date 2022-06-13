В Кургане прощаются с бывшим директором гимназии

В Кургане прощаются с педагогом и экс-директором гимназии Лидией Ивановой фото: гимназия32.рф

В траурном зале Курганской областной больницы 14 июня пройдет прощание с заслуженным учителем РФ, бывшим директором гимназии №32 Лидией Ивановой. Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.

«Ушла из жизни Лидия Ивановна Иванова. На протяжении 25 лет она возглавляла нашу гимназию. Директор школы, по праву признанной одной из лучших в России, остается в памяти людей как Человек, Учитель, Руководитель с Большой Буквы. Выражаем соболезнования родным и близким! Прощание состоится в траурном зале областной больницы 14 июня в 10.50», — говорится в сообщении на сайте гимназии №32.

Лидия Иванова окончила Курганский педагогический институт. Трудовой путь начала с работы учителем биологии в школе №22 Кургана, где позже работала завучем. В гимназии №32 под руководством Лидии Ивановны реализовали инновационные программы: «Школа цивилизованности», «Школа личностно-ориентированного гуманитарного образования». Лидия Иванова также руководила гимназией №57 Кургана. «„Школа Ивановой“ — и 32, и 57, — по результатам образовательного процесса и инновационной деятельности неизменно входила в число лучших школ Кургана. В 2007 году гимназия № 57 получила грант Президента Российской Федерации по итогам реализации приоритетного национального проекта „Образование“», — говорится в сообщении на сайте гимназии №32.