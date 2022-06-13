Биржа Binance приостановила вывод биткоина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Компьютерная клавиатура, монитор, графики, приложения. Курган, ноутбук, финансы, биржа, график, экономика, торговля на бирже, биржевый график, инвистиции
В работе систем Binance произошел сбой Фото:

Криптовалютная биржа Binance приостановила вывода средств в сети Bitcoin. Представители биржи заявили, что причина такого решения стал сбой в сети Binance.

«Криптовалютная биржа Binance сообщила о временной приостановке вывода средств в сети Bitcoin. Причиной сбоя назвали то, что некоторые транзакции зависли в сети из-за низкой комиссии за отправку. Binance уточнила, что возобновит вывод средств в сети Bitcoin, как только соответствующая система станет стабильной», — сообщает РБК.

Ранее курс Bitcoin рухнул на 13% и достиг значений 2020 года. 13 июня один Bitcoin оценивался в 23,7 тысячи долларов. В Центробанке РФ в свою очередь заявляли, что вложение в криптовалюты похоже на финансовые пирамиды.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Криптовалютная биржа Binance приостановила вывода средств в сети Bitcoin. Представители биржи заявили, что причина такого решения стал сбой в сети Binance. «Криптовалютная биржа Binance сообщила о временной приостановке вывода средств в сети Bitcoin. Причиной сбоя назвали то, что некоторые транзакции зависли в сети из-за низкой комиссии за отправку. Binance уточнила, что возобновит вывод средств в сети Bitcoin, как только соответствующая система станет стабильной», — сообщает РБК. Ранее курс Bitcoin рухнул на 13% и достиг значений 2020 года. 13 июня один Bitcoin оценивался в 23,7 тысячи долларов. В Центробанке РФ в свою очередь заявляли, что вложение в криптовалюты похоже на финансовые пирамиды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...