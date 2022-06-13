Биржа Binance приостановила вывод биткоина

Криптовалютная биржа Binance приостановила вывода средств в сети Bitcoin. Представители биржи заявили, что причина такого решения стал сбой в сети Binance.
«Криптовалютная биржа Binance сообщила о временной приостановке вывода средств в сети Bitcoin. Причиной сбоя назвали то, что некоторые транзакции зависли в сети из-за низкой комиссии за отправку. Binance уточнила, что возобновит вывод средств в сети Bitcoin, как только соответствующая система станет стабильной», — сообщает РБК.
Ранее курс Bitcoin рухнул на 13% и достиг значений 2020 года. 13 июня один Bitcoin оценивался в 23,7 тысячи долларов. В Центробанке РФ в свою очередь заявляли, что вложение в криптовалюты похоже на финансовые пирамиды.
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