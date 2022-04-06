В ЦБ криптовалюты назвали финансовыми пирамидами

Банк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Легализация криптовалют может привести к инвестированию граджан в финансовые пирамиды. Об этом заявил первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой. Распространение мошенничества в торговле криптовалютами может привести к тому, что россияне лишатся значительной части сбережений», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Юдаевой.

Она также отметила, что криптовалюты используются в противоправной деятельности. Например, в отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма и других. «Это создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем», — подытожила зампред.

Ранее Минфин РФ внес законопроект о регуляции криптовалюты. Она будет все еще запрещена в России в качестве средства платежа. Также при ее покупке россиянам нужно будет проходить специальный тест. Налоги с майнинга и оборота криптовалют могут принести доходы в бюджет РФ, чего сейчас нет. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказывал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Инициативу поддержал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политики Артем Кирьянов.