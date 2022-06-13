Глава ДНР запросил у РФ дополнительные союзнические силы. «Противник перешел все границы»

13 июня 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Пушилин: «Противник в буквальном смысле слова перешел все границы» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ДНР нуждается в дополнительных союзнических силах, в первую очередь, от РФ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Противник в буквальном смысле слова перешел все границы, используются запрещенные методы ведения спецоперации, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — сообщил Пушилин в telegram-канале. Он рассказал, что за последние сутки было уничтожено порядка 30 огневых точек противника, а также командный пункт противника в районе села Мемрик (Покровский район ДНР). «Безусловно, даже с учетом этого у противника еще остается достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые улары по нашим населенным пунктам», — подчеркнул глава ДНР. В связи с этим Пушилин отдал поручение руководителем министерств и ведомств задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной рабочий персонал он потребовал перевести на дистанционную работу. «Такая же рекомендация дана и предприятиям частной формы собственности», — сказал Пушилин. Он порекомендовал в ближайшие дни при любой возможности оставаться в безопасных местах всем гражданам ДНР, а также не оставлять без присмотра детей. По его словам, властями ДНР предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить в полной мере безопасность граждан республики. 13 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. По предварительной информации, не менее шести человек пострадали, два человека погибли. Кроме того, в Донецке загорелся роддом после удара ВСУ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.

ДНР нуждается в дополнительных союзнических силах, в первую очередь, от РФ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Противник в буквальном смысле слова перешел все границы, используются запрещенные методы ведения спецоперации, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — сообщил Пушилин в telegram-канале. Он рассказал, что за последние сутки было уничтожено порядка 30 огневых точек противника, а также командный пункт противника в районе села Мемрик (Покровский район ДНР). «Безусловно, даже с учетом этого у противника еще остается достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые улары по нашим населенным пунктам», — подчеркнул глава ДНР. В связи с этим Пушилин отдал поручение руководителем министерств и ведомств задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной рабочий персонал он потребовал перевести на дистанционную работу. «Такая же рекомендация дана и предприятиям частной формы собственности», — сказал Пушилин. Он порекомендовал в ближайшие дни при любой возможности оставаться в безопасных местах всем гражданам ДНР, а также не оставлять без присмотра детей. По его словам, властями ДНР предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить в полной мере безопасность граждан республики. 13 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. По предварительной информации, не менее шести человек пострадали, два человека погибли. Кроме того, в Донецке загорелся роддом после удара ВСУ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.