В Перми ищут добровольцев для поисков пропавшего в горах туриста

14 июня 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Александр Истомин вместе с группой расположился на стоянке на берегу Вишеры, а утром его не смогли найти (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермские поисковые отряды нуждаются в добровольцах, готовых принять участие в поисках человека, потерявшегося в районе Говорливого камня рядом с деревней Заговоруха Красновишерского района (Пермский край). Координируют работу поисковой отряд «ПрикамьеПоиск». Нужна помощь добровольцев. Просим присоединиться все поисковые отряды Пермского края. Истомин Александр Викторович, 1981 года рождения, пропал 11 июня 2022 года в районе Говорливого камня», — написано на стене отряда в соцсети «ВКонтакте». Помимо добровольцев, активисты испытывают нехватку в спецсредствах, таких как лодки и эхолоты с камерой для осмотра дна. «Денег на бензин всегда не хватает», — сообщают пермские кураторы поисков. В соцсети указан номер карты, куда желающие смогут перевести необходимую сумму для поддержки. Говорливый Камень — это отвесная известняковая скала на правом берегу реки Вишера в 5 км вниз по течению от поселка Вишерогорск. Длина скалы — более 2 километров, высота — более 60 метров. Считается, что такие скалы обладают «удивительно звучным и отчетливым эхом, которое многократно повторяется. Этот феномен объясняется дугообразной формой каменной стены». На месте координируют работу поисковых отрядов специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю Фото: VK «Поисковой отряд ПрикамьеПоиск» Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермские поисковые отряды нуждаются в добровольцах, готовых принять участие в поисках человека, потерявшегося в районе Говорливого камня рядом с деревней Заговоруха Красновишерского района (Пермский край). Координируют работу поисковой отряд «ПрикамьеПоиск». Нужна помощь добровольцев. Просим присоединиться все поисковые отряды Пермского края. Истомин Александр Викторович, 1981 года рождения, пропал 11 июня 2022 года в районе Говорливого камня», — написано на стене отряда в соцсети «ВКонтакте». Помимо добровольцев, активисты испытывают нехватку в спецсредствах, таких как лодки и эхолоты с камерой для осмотра дна. «Денег на бензин всегда не хватает», — сообщают пермские кураторы поисков. В соцсети указан номер карты, куда желающие смогут перевести необходимую сумму для поддержки. Говорливый Камень — это отвесная известняковая скала на правом берегу реки Вишера в 5 км вниз по течению от поселка Вишерогорск. Длина скалы — более 2 километров, высота — более 60 метров. Считается, что такие скалы обладают «удивительно звучным и отчетливым эхом, которое многократно повторяется. Этот феномен объясняется дугообразной формой каменной стены».