Гриб весит почти 700 граммов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области возле озера Увильды челябинские грибники обнаружили шампиньон весом 675 граммов. Об этом они рассказали в соцсетях. Мутант весит в 20 раз больше, чем обычный шампиньон.

«Приехали в гости на Увильды, в Аргаяше возле дома нашли два шампиньона: один маленький, а второй на фото весит 675 грамм. Пожарили — такая вкуснятина, запах обалденный. Завтра поедем в лес, надеюсь, найдем белых и подосиновиков», — пишет участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте Олеся Баранова.

Средний вес шампиньона, по данным сайта «Сколько весит.ком», составляет около 30-35 граммов. Ранее возле Озерска грибники нашли гигантские белые грибы.

Огромный гриб больше блюдца Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте

Шампиньон в 20 раз больше своих обычных собратьев Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте