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11 июня 2022

Челябинские грибники нашли шампиньон-мутант. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, грибы, шампиньоны
Гриб весит почти 700 граммов Фото:

В Челябинской области возле озера Увильды челябинские грибники обнаружили шампиньон весом 675 граммов. Об этом они рассказали в соцсетях. Мутант весит в 20 раз больше, чем обычный шампиньон.

«Приехали в гости на Увильды, в Аргаяше возле дома нашли два шампиньона: один маленький, а второй на фото весит 675 грамм. Пожарили — такая вкуснятина, запах обалденный. Завтра поедем в лес, надеюсь, найдем белых и подосиновиков», — пишет участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте Олеся Баранова.

Средний вес шампиньона, по данным сайта «Сколько весит.ком», составляет около 30-35 граммов. Ранее возле Озерска грибники нашли гигантские белые грибы.

Огромный гриб больше блюдца
Шампиньон в 20 раз больше своих обычных собратьев

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В Челябинской области возле озера Увильды челябинские грибники обнаружили шампиньон весом 675 граммов. Об этом они рассказали в соцсетях. Мутант весит в 20 раз больше, чем обычный шампиньон. «Приехали в гости на Увильды, в Аргаяше возле дома нашли два шампиньона: один маленький, а второй на фото весит 675 грамм. Пожарили — такая вкуснятина, запах обалденный. Завтра поедем в лес, надеюсь, найдем белых и подосиновиков», — пишет участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте Олеся Баранова. Средний вес шампиньона, по данным сайта «Сколько весит.ком», составляет около 30-35 граммов. Ранее возле Озерска грибники нашли гигантские белые грибы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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