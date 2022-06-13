Матерям в РФ разрешат продлевать срок декрета без потери выплат

14 июня 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Срок декрета предлагают менять без потери денежных выплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Схема денежных выплат в течение декретного отпуска может быть пересмотрена. Молодые мамы получат право выбирать срок отпуска по уходу за ребенком, при этом сумма, которую они получат от работодателя, не изменится. С соответствующей инициативой в Госдуму обратила Общественная палата РФ. «Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять [декретный] отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%», — пояснил автор инициативы, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко в беседе с «Известиями». По его словам, инициатива уже направлена в Госдуму. Сейчас пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение полутора лет из расчета 40% от средней зарплаты. Взять отпуск по уходу за ребенком можно также на три года, однако выплаты в таком случае будут поступать лишь в первые 18 месяцев. Такой порядок выплат становится сдерживающим фактором, когда женщины со средним и высоким уровнем доходов решают, заводить ли ребенка, заключил Рыбальченко. Ранее «Госуслуги» рассказали, что пособие по беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитывается исходя из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декрета. Однако, чтобы выгоднее выйти в декрет, необходимо знать, что в ряде случаев допускается замена календарных лет расчетного периода. В частности, годы можно заменить на предыдущие — если это приведет к увеличению пособия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Схема денежных выплат в течение декретного отпуска может быть пересмотрена. Молодые мамы получат право выбирать срок отпуска по уходу за ребенком, при этом сумма, которую они получат от работодателя, не изменится. С соответствующей инициативой в Госдуму обратила Общественная палата РФ. «Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять [декретный] отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%», — пояснил автор инициативы, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко в беседе с «Известиями». По его словам, инициатива уже направлена в Госдуму. Сейчас пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение полутора лет из расчета 40% от средней зарплаты. Взять отпуск по уходу за ребенком можно также на три года, однако выплаты в таком случае будут поступать лишь в первые 18 месяцев. Такой порядок выплат становится сдерживающим фактором, когда женщины со средним и высоким уровнем доходов решают, заводить ли ребенка, заключил Рыбальченко. Ранее «Госуслуги» рассказали, что пособие по беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитывается исходя из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декрета. Однако, чтобы выгоднее выйти в декрет, необходимо знать, что в ряде случаев допускается замена календарных лет расчетного периода. В частности, годы можно заменить на предыдущие — если это приведет к увеличению пособия.