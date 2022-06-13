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В Челябинске женщина выбросила из окна двоих детей

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Фото:

В Челябинске 37-летняя женщина, по предварительным данным, выбросила из окна двоих маленьких детей. Младший мальчик погиб, за жизнь старшего борются врачи, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. Как известно, мать умерла после этого. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию подтвердили.

«По факту гибели ребенка 2019 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего“). Женщина также обнаружена погибшей», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

По данным URA.RU, трагедия произошла в ночь на 14 июня на улице Богдана Хмельницкого. Женщина сначала выкинула младшего сына, затем старшего сына. Старший сейчас переведен в детскую областную больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

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В Челябинске 37-летняя женщина, по предварительным данным, выбросила из окна двоих маленьких детей. Младший мальчик погиб, за жизнь старшего борются врачи, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. Как известно, мать умерла после этого. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию подтвердили. «По факту гибели ребенка 2019 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего“). Женщина также обнаружена погибшей», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков. По данным URA.RU, трагедия произошла в ночь на 14 июня на улице Богдана Хмельницкого. Женщина сначала выкинула младшего сына, затем старшего сына. Старший сейчас переведен в детскую областную больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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