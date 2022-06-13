В Челябинске женщина выбросила из окна двоих детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 37-летняя женщина, по предварительным данным, выбросила из окна двоих маленьких детей. Младший мальчик погиб, за жизнь старшего борются врачи, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. Как известно, мать умерла после этого. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию подтвердили.

«По факту гибели ребенка 2019 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего“). Женщина также обнаружена погибшей», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

По данным URA.RU, трагедия произошла в ночь на 14 июня на улице Богдана Хмельницкого. Женщина сначала выкинула младшего сына, затем старшего сына. Старший сейчас переведен в детскую областную больницу. Он находится в тяжелом состоянии.