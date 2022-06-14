СМИ: на границе с Украиной произошел взрыв. Есть раненые

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Снаряд попал в жилой дом Фото:

В городе Клинцы Брянской области, расположенном в 50 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. Пострадавшие есть, у одной женщины, которая находились в этот момент у себя во дворе, оторвало ногу», — сообщается в telegram-канале «Подслушано Клинцы».

По информации подписчиков канала, предположительно, в дом пострадавшей женщины попал снаряд. В остальных вблизи стоящих строениях вылетели окна.

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В городе Клинцы Брянской области, расположенном в 50 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Об этом местные жители сообщают в соцсетях. «Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. Пострадавшие есть, у одной женщины, которая находились в этот момент у себя во дворе, оторвало ногу», — сообщается в telegram-канале «Подслушано Клинцы». По информации подписчиков канала, предположительно, в дом пострадавшей женщины попал снаряд. В остальных вблизи стоящих строениях вылетели окна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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