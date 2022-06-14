Снаряд попал в жилой дом Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В городе Клинцы Брянской области, расположенном в 50 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. Пострадавшие есть, у одной женщины, которая находились в этот момент у себя во дворе, оторвало ногу», — сообщается в telegram-канале «Подслушано Клинцы».

По информации подписчиков канала, предположительно, в дом пострадавшей женщины попал снаряд. В остальных вблизи стоящих строениях вылетели окна.

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