Курганский врач выступил на форуме в Лас-Вегасе

Врач Центра им. Илизарова выступила с докладом на международном форуме специалистов по позвоночнику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Врач Центра им. Илизарова Ольга Сергеенко приняла участие в международном конгрессе специалистов по позвоночнику, который прошел в Лас-Вегасе (США). Курганский нейрохирург представила результаты лечения деформаций позвоночника, сообщили в пресс-службе Центра им. Илизарова.

«Врач центра Илизарова, кандидат медицинских наук Сергеенко Ольга Михайловна представила результаты лечения деформаций позвоночника в сочетании с диастематомиелией (врожденное заболевание позвоночника) в Центре Илизарова онлайн на ежегодном собрании AO Spine, GlobalSpineCongress 2022 (GSC2022). Это конгресс мирового уровня по позвоночнику, который ежегодно собирает ведущих хирургов-вертебрологов со всего мира. В этом году площадкой для проведения стал Лас-Вегас (США)», — говорится в сообщении медцентра.

Мероприятие прошло в смешанном формате. Некоторые доклады, в том числе и курганского специалиста, прозвучали онлайн. Больше пяти лет клиника патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова имеет статус референтного AOSpine центра в РФ — ключевого звена Европейской сети региональных центров AOSpine.

Ранее URA.RU писало об исследовании матрицы для лечения суставов, которая заменит иностранные аналоги. Исследование биодеградируемых имплантатов проводит молодой врач Центра им. Илизарова Евгений Горбач.

Курганский врач Ольга Сергеенко выступила на международном форуме хирургов-вертебрологов, который прошел в США фото: НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова