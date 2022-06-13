Лето-2022 обещает быть урожайным на грибы Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жители Свердловской области радуются урожаю белых грибов, которые достаточно рано появились этим летом. Фотографиями своих находок уральцы поделились в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».

«Боровик есть! И много. Малыши-крепыши, практически все чистые, отборные. Началась настоящая тихая охота, потому что этих малявочек еще нужно поискать. Боры прекрасны, мох сказочный, боровички волшебные», — написала пользователь Елена Муратова. «Поездка за боровыми белыми в выходные удалась, особенно учитывая, какое сейчас число. Удалось полтора ведра с собой увезти», — поделился другой уралец, Данияр Жардемов.

Грибники при этом пожаловались, что многие любители «тихой охоты» ведут себя по-варварски, оставляя мусор в лесу и перерытый мох. «Боровики срезаны, тут же перерыт весь мох, грибница не закрыта и набросаны фантики от конфет. Диву даешься, 21 век на дворе, а народ дикий», — возмутилась Елена Кабанова. «Видимо, палкой все поднимают, ищут. Весь мох выворочен с корнем. Не знаю, когда и что там вырастет после таких раскопок. Для меня это такое же браконьерство», — высказалась другой пользователь.

Участники сообщества назвали и места, где им удалось собрать много белых и других грибов. Это Тавда, Тугулым, Реж, Арамили, Белоярский, Асбест и прочие населенные пункты.

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

фото: читатель URA.RU

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Фото: читатель URA.RU

Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»