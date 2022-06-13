Прокурор отозвал иск, запрещавший жить в монастыре отца Сергия

Прокуратура отказалась от иска о запрете эксплуатации Среднеуральского монастыря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Прокурор Верхней Пышмы (Свердловская область) отказался от иска о запрете использования зданий Среднеуральского женского монастыря, которым управлял осужденный экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городского суда Верхней Пышмы.

«Истец отказался от иска. В связи с этим производство по делу прекращено», — сообщили в пресс-службе суда.

Сторона ответчиков полагает, что иск изначально был подан с одной целью — вынудить обитателей монастыря покинуть здания. Как уточнил в разговоре с URA.RU адвокат Павел Бабиков, представляющий в суде Сергия, ответчиков даже не допускали до заседаний. «Мы изначально считали, что иск был предъявлен только для того, чтобы применить обеспечительные меры», — пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что 5 июня решение Арбитражного суда Свердловской области о признании за Екатеринбургской епархией права на 12 зданий Среднеуральского женского монастыря вступило в законную силу. Схимонаха Сергия задержали 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Отца Сергия признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Романова оставили в СИЗО, в отношении него завели еще одно уголовное дело — об экстремизме.