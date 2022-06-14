Правительство РФ выделит десятки миллиардов на поддержку россиян

Российское правительство приняло решение выделить дополнительные средства на обеспечение бесплатного горячего питания школьников. Деньги также будут направлены на строительство детских садов в субъектах Федерации. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Кабмин направит дополнительное финансирование на бесплатное горячее питание для школьников. Более 6 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт и строительство новых детских садов в регионах», — отметил он в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
Власти РФ также поддержат программу сельской ипотеки — на нее решено потратить из бюджета 7 млрд рублей дополнительно. А при приеме на работу украинских беженцев работодатель получит господдержку.
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Российское правительство приняло решение выделить дополнительные средства на обеспечение бесплатного горячего питания школьников. Деньги также будут направлены на строительство детских садов в субъектах Федерации. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Кабмин направит дополнительное финансирование на бесплатное горячее питание для школьников. Более 6 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт и строительство новых детских садов в регионах», — отметил он в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Власти РФ также поддержат программу сельской ипотеки — на нее решено потратить из бюджета 7 млрд рублей дополнительно. А при приеме на работу украинских беженцев работодатель получит господдержку.