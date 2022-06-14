Правительство РФ выделит десятки миллиардов на поддержку россиян

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, мишустин михаил, жест рукой
Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные деньги из бюджета Фото:

Российское правительство приняло решение выделить дополнительные средства на обеспечение бесплатного горячего питания школьников. Деньги также будут направлены на строительство детских садов в субъектах Федерации. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Кабмин направит дополнительное финансирование на бесплатное горячее питание для школьников. Более 6 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт и строительство новых детских садов в регионах», — отметил он в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Власти РФ также поддержат программу сельской ипотеки — на нее решено потратить из бюджета 7 млрд рублей дополнительно. А при приеме на работу украинских беженцев работодатель получит господдержку.

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Российское правительство приняло решение выделить дополнительные средства на обеспечение бесплатного горячего питания школьников. Деньги также будут направлены на строительство детских садов в субъектах Федерации. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Кабмин направит дополнительное финансирование на бесплатное горячее питание для школьников. Более 6 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт и строительство новых детских садов в регионах», — отметил он в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Власти РФ также поддержат программу сельской ипотеки — на нее решено потратить из бюджета 7 млрд рублей дополнительно. А при приеме на работу украинских беженцев работодатель получит господдержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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