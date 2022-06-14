ЛНР: националисты сорвали эвакуацию мирных жителей с «Азота»

ВСУ намеренно уничтожают пути отхода с завода «Азот» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заявления киевских властей, что они стараются эвакуировать мирных жителей с предприятия «Азот» в Северодонецке, — ложь. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Люди находятся на территории предприятия в заложниках… Украина сейчас говорит о том, чтобы эвакуировать их на подконтрольную себе территорию, но это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера украинскими националистами был взорван последний мост», — рассказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко считает, что для безопасной эвакуации людей необходимо открыть «зеленые коридоры» в сторону населенного пункта Сватово. Однако Украина «пытается торговаться, прикрываясь мирным населением».

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал, что мирные жители начали выходить через вторую проходную химзавода «Азот». Предприятие заблокировано союзными силами России и Луганской народной республики.

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