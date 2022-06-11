Через проходную «Азота» в ЛНР вышли первые мирные жители

Мирные жители начали выходить с предприятия «Азот» в Северодонецке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители начали выходить через вторую проходную химзавода «Азот», заблокированного союзными силами России и Луганской народной республики (ЛНР) в Северодонецке. Об этом рассказал посол республики в РФ Родион Мирошник.

«Из „Азота“ [завод]начали выходить мирные жители [Северодонецка]! Через вторую проходную химобъединения „Азот“ стали выходить мирные жители», — сообщил политик в своем telegram-канале. Он добавил, что остатки украинских формирований насильно удерживают несколько зданий в районе первой проходной завода. «Там возникают периодические перестрелки. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», — отметил Мирошник.

Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля. Ее главные цели — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных жителей в Донбассе от обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что на химическом заводе «Азот» в Северодонецке заблокированы порядка 400 украинских националистов. Они просили провести переговоры с российской стороной, но им объяснили, что никаких условий принято не будет. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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