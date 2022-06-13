Тоболяк перестал отвечать на звонки почти четверо суток назад (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером 10 июня в Тобольске (Тюменская область) исчез житель города Александр Аверин, и по сей день о мужчине ничего неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Феникс». По данным родных, внезапно пропадать тоболяку не свойственно.

«Александр Аверин ушел из своей квартиры в Тобольске (улица 3-я Северная) 10 июня в 21:00. До сих пор его местонахождение неизвестно. На звонки не отвечает, ранее из дома не уходил», — сообщили URA.RU в «Фениксе».

На вид мужчине 38 лет, рост 176 сантиметров, короткие светлые волосы, залысина на макушке. Одет разыскиваемый был в спортивный костюм цвета хаки. При себе имел кожаную сумку через плечо, внутри которой — телефон, карта «Сбербанка» и, предположительно, паспорт.

Обладающих какой-либо информацией об Александре Аверине просят позвонить по номеру 112. Также можно связаться с поисковиками — 8(904)888-74-38.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области нашли мертвым пропавшего пенсионера. Тело 77-летнего мужчины обнаружили в лесу.

Фото: поисковый отряд «Феникс»