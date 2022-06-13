13 июня 2022
12 июня 2022

Мост в Кургане, из-за которого возникли пробки, откроют раньше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, дорожные работы, ремонт дорог, ремонтные работы
В Кургане раньше срока завершили ремонт трубопровода по мосту, который ведет в Энергетики Фото:

В Кургане движение транспорта по мосту по проспекту Конституции откроют раньше срока. Информация опубликована в группе Курганской генерирующей компании (КГК) в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что движение будет закрыто до 17 июня. При этом курганцы в соцсетях жаловались на пробки.

«Движение было перекрыто для проведения ремонтных работ на трубопроводе, который проходит в теле моста. Ремонтные работы завершились раньше срока. 15 июня движение по мосту будет возобновлено», — говорится в сообщении генерирующей компании.

Ранее URA.RU сообщало, что горожане жалуются на километровые пробки, которые образовались после временного закрытия моста в районе Энергетиков. Единственный объезд путепровода через Западный частично перекрыт на ремонт дороги. Движение по мосту перекрыли 11 июня. Ремонт коммунальщики планировали проводить до 17 июня.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Кургане движение транспорта по мосту по проспекту Конституции откроют раньше срока. Информация опубликована в группе Курганской генерирующей компании (КГК) в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что движение будет закрыто до 17 июня. При этом курганцы в соцсетях жаловались на пробки. «Движение было перекрыто для проведения ремонтных работ на трубопроводе, который проходит в теле моста. Ремонтные работы завершились раньше срока. 15 июня движение по мосту будет возобновлено», — говорится в сообщении генерирующей компании. Ранее URA.RU сообщало, что горожане жалуются на километровые пробки, которые образовались после временного закрытия моста в районе Энергетиков. Единственный объезд путепровода через Западный частично перекрыт на ремонт дороги. Движение по мосту перекрыли 11 июня. Ремонт коммунальщики планировали проводить до 17 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...