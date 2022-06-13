Мост в Кургане, из-за которого возникли пробки, откроют раньше

В Кургане раньше срока завершили ремонт трубопровода по мосту, который ведет в Энергетики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане движение транспорта по мосту по проспекту Конституции откроют раньше срока. Информация опубликована в группе Курганской генерирующей компании (КГК) в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что движение будет закрыто до 17 июня. При этом курганцы в соцсетях жаловались на пробки.

«Движение было перекрыто для проведения ремонтных работ на трубопроводе, который проходит в теле моста. Ремонтные работы завершились раньше срока. 15 июня движение по мосту будет возобновлено», — говорится в сообщении генерирующей компании.

Ранее URA.RU сообщало, что горожане жалуются на километровые пробки, которые образовались после временного закрытия моста в районе Энергетиков. Единственный объезд путепровода через Западный частично перекрыт на ремонт дороги. Движение по мосту перекрыли 11 июня. Ремонт коммунальщики планировали проводить до 17 июня.