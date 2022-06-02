Мост к крупному микрорайону Кургана перекроют на 5 дней

В Кургане на пять дней перекроют мост к крупному микрорайону города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на пять дней перекроют движение всех видов транспорта по мосту КЗКТ на проспекте Конституции. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте».

«Движение всех видов транспорта будет закрыто по мосту по проспекту Конституции с 08:00 11 июня до 24:00 17 июня. Это необходимо для проведения замены железобетонных конструкций, а также трубопровода, проходящего в теле моста, ведущего из центральной части города в район Энергетики», — говорится в сообщении.

В том числе в Кургане с 3 июня до 3 августа перекрыт участок ул. Рылеева от ул. 9 Мая до жилого дома №40 и от ул. 9 Мая до жилого дома №35. Также с 9 утра 15 июня до 21 вечера 14 июля будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц К. Маркса и В. Блюхера в связи с промывкой самотечного коллектора.

Ранее URA.RU писало, что до 12 июня в Кургане перекрыта дорога от жилого дома №6Б в 3 микрорайоне до пересечения с ул. Мостостроителей. Причина — устранение аварии на коллекторе по улице Дубынина.