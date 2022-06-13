Курганцы стоят в пробках из-за непродуманного решения властей

Горожане пожаловались на километровые пробки из-за перекрытия моста в районе Энергетиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Горожане жалуются на километровые пробки, которые образовались после временного закрытия моста в районе Энергетиков. Единственный объезд путепровода через Западный район города частично перекрыт на ремонт дороги. Об этом курганцы сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Почему одновременно перекрываете все пути? Почему не обеспечили нормальный объезд через Западный? Неужели трудно составить график работ, не погружая город в коллапс, который организуете жителям каждый год? Перекопано полгорода. Причем большая часть раскопок стоит неделями без рабочих», — пишет пользователь Аня Анина в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Курганцам пришлось стоять в пробках по несколько часов. Из-за перекрытого моста и ремонта дороги в Западном районе многие горожане опоздали на работу. «На пятикилометровую пробку от участка „Царево городище“ до перекрестка Невежина—Бажова ушло по времени один час и 40 минут», — пишет пользователь Alina Zorn в группе «Типичный Курган». Другой пользователь пожаловался, что больше двух часов добирается до центра из микрорайона Черемухово. «Два часа еду уже из Черемухово и всего лишь на Красномаячной. До Шевелевки еще видимо час ехать буду. Это же надо мосты все позакрывать и единственную дорогу ремонтировать в это время!» — возмущается Светлана Прокопьева.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил.

Ранее URA.RU cообщало о том, что в Кургане на неделю перекроют мост по проспекту Конституции. Ограничения движения на путепроводе будут действовать до 17 июня. Также тюменский подрядчик срывает сроки ремонта Некрасовского моста. На проблемном мосту рабочие отказываются делать ремонт. По словам депутата гордумы Ивана Камшилова, подрядная организация задерживает им зарплату.

Пробка от участка «Царево городище» в Энергетиках Фото Анатолия Масикевича, группа «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте»

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