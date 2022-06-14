Пермского мэра-старожила отправляют в досрочную отставку

Юрий Востриков возглавляет Чайковский 16 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава Чайковского Юрий Востриков может оставить должность мэра раньше срока. Как сообщил URA.RU источник в политэлитах, обсуждается, что Востриков напишет заявление об уходе весной 2023 года. Его полномочия истекают осенью следующего года. Впервые он стал мэром в 2005 году.

«Скорее всего, Юрий Востриков уйдет по собственному желанию весной. По сценарию Лысьвы, глава которой Александр Гончаров написал заявление за полгода до окончания полномочий. И был избран новый глава, который уже „под себя“ формирует новый состав думы, выборы в которую состоятся в сентябре», — отметил источник.

Другой собеседник уверен, что отставка случится уже осенью этого года. Источник, близкий к администрации губернатора эту версию опровергает: «Досрочной отставки не планируется». Среди вероятных преемников Вострикова называют спикера местной думы Михаила Шубина и начальника чайковской полиции Алексея Агафонова. По крайней мере, кого-то из них видит на своем месте сам Востриков. Получить комментарий самого мэра не удалось: он не ответил по известному редакции номеру телефона.

Юрий Востриков был избран мэром объединенного Чайковского городского округа осенью 2018 года. Конкурс прошел на грани — по итогам выборов большинство в думе составила оппозиционная коалиция КПРФ и ЛДПР. Однако ему удалось переманить на свою сторону двух депутатов (позднее в соцсетях супруга одного из них хвасталась новым автомобилем). По итогам выборов в ЗС в 2021 году Чайковский вновь показал протестные настроения. Депутатами от территории стали два коммуниста, в том числе, по одномандатному округу. Юрий Востриков впервые был избран мэром Чайковского городского округа в 2005 году. В 2014 году он стал главой Чайковского района, в 2018 году переизбрался на пост главы объединенного муниципалитета.

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