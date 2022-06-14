СМИ: Макрон пошел против Украины из-за российского газа

14 июня 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон увеличил импорт российских энергоносителей во Францию, пишет Daily Express Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Франция стала единственной страной Евросоюза, которая увеличила импорт российских энергоносителей после начала спецоперации на Украине. Таким образом президент страны Эмманюэль Макрон оказывает финансовую поддержку России. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea). «В то время, как остальная часть ЕС ищет способы сократить поставки энергии из Москвы, Франция, похоже, не получила этот меморандум. В отчете показано, что в апреле и мае Франция получила дюжину партий сжиженного природного газа (СПГ) и других продуктов из ископаемого топлива из РФ на сумму почти 900 миллионов евро (773 миллиона фунтов стерлингов). При этом по льготным ценам. Это 18% увеличение с февраля-марта по май с учетом сезонных колебаний. Учитывая эту статистику, вы можете усомниться в реальной готовности Макрона прекратить этот конфликт в интересах Украины», — пишет Daily Express. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. 3 июля Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Франция стала единственной страной Евросоюза, которая увеличила импорт российских энергоносителей после начала спецоперации на Украине. Таким образом президент страны Эмманюэль Макрон оказывает финансовую поддержку России. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea). «В то время, как остальная часть ЕС ищет способы сократить поставки энергии из Москвы, Франция, похоже, не получила этот меморандум. В отчете показано, что в апреле и мае Франция получила дюжину партий сжиженного природного газа (СПГ) и других продуктов из ископаемого топлива из РФ на сумму почти 900 миллионов евро (773 миллиона фунтов стерлингов). При этом по льготным ценам. Это 18% увеличение с февраля-марта по май с учетом сезонных колебаний. Учитывая эту статистику, вы можете усомниться в реальной готовности Макрона прекратить этот конфликт в интересах Украины», — пишет Daily Express. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. 3 июля Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти.