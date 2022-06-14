Военкор: Россия и Украина обменялись телами погибших

Стороны передали по 56 тел погибших, сообщила военкор Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина на линии соприкосновения в Запорожье обменялись телами военнослужащих, погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Очередной обмен телами погибших произошел сегодня утром на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Стороны передали по 56 тел», — написала Куксенкова в telegram-канале.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее российским войскам удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщали в Минобороны РФ. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!