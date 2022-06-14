Военкор: Россия и Украина обменялись телами погибших

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Похороны Владимира Таушанкова на Лесном кладбище. Екатеринбург, груз 200, кладбище
Стороны передали по 56 тел погибших, сообщила военкор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина на линии соприкосновения в Запорожье обменялись телами военнослужащих, погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Очередной обмен телами погибших произошел сегодня утром на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Стороны передали по 56 тел», — написала Куксенкова в telegram-канале.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее российским войскам удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщали в Минобороны РФ. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России.

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Россия и Украина на линии соприкосновения в Запорожье обменялись телами военнослужащих, погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. «Очередной обмен телами погибших произошел сегодня утром на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Стороны передали по 56 тел», — написала Куксенкова в telegram-канале. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее российским войскам удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщали в Минобороны РФ. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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