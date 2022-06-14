Кремль ответил на просьбу Пушилина дать больше войск

В России видят варварские обстрелы гражданских объектов в Донбассе, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На просьбу главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о дополнительных военных силах должны ответить в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В любом случае это прерогатива Минобороны. Это связано с продолжением спецоперации. Могу напомнить одно: главной и основной задачей спецоперации является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке. Поэтому да, мы видим варварские обстрелы гражданских объектов. Дальше — вопрос к военным», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

14 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Также под обстрел попал роддом больницы Вишневского. После этого Денис Пушилин заявил, что ДНР нуждается в дополнительных союзнических силах, в первую очередь, от России.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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