14 июня 2022

В Перми выпускают пряники в зверином стиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., выпечка, кондитерские изделия, пряники
Все сувениры изготовлены из имбирных пряников Фото:

Пряничный завод «Брендель» из Перми наладил производство съедобных сувениров с элементами пермского звериного стиля. Это имбирные фигурные пряники с узнаваемыми символами региона.

«Один из наших новых сувениров называется „Пермский медведь“. Это пряник в форме крышки люка с изображением звериного стиля. За прототип взята крышка люка на Комсомольском проспекте. Такие люки появились на центральных улицах к юбилею города», — рассказали URA.RU в компании «Брендель».

В коллекции съедобных сувениров компании также пряник «Пермяк-слоеные уши», выполненный в виде одной из самых известных пермских скульптур. Все картинки на пряниках съедобные, сами изделия сделаны только из натуральных продуктов, уверяют в компании. Пряничный завод «Брендель» производит кондитерские изделия с 2014 года. За это время компания выпустила более 200 тысяч пряников.

Пряники выполнены в пермском зверином стиле
Фото:

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Пряничный завод «Брендель» из Перми наладил производство съедобных сувениров с элементами пермского звериного стиля. Это имбирные фигурные пряники с узнаваемыми символами региона. «Один из наших новых сувениров называется „Пермский медведь“. Это пряник в форме крышки люка с изображением звериного стиля. За прототип взята крышка люка на Комсомольском проспекте. Такие люки появились на центральных улицах к юбилею города», — рассказали URA.RU в компании «Брендель». В коллекции съедобных сувениров компании также пряник «Пермяк-слоеные уши», выполненный в виде одной из самых известных пермских скульптур. Все картинки на пряниках съедобные, сами изделия сделаны только из натуральных продуктов, уверяют в компании. Пряничный завод «Брендель» производит кондитерские изделия с 2014 года. За это время компания выпустила более 200 тысяч пряников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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