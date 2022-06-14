В Перми выпускают пряники в зверином стиле. Фото

15 июня 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Все сувениры изготовлены из имбирных пряников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пряничный завод «Брендель» из Перми наладил производство съедобных сувениров с элементами пермского звериного стиля. Это имбирные фигурные пряники с узнаваемыми символами региона. «Один из наших новых сувениров называется „Пермский медведь“. Это пряник в форме крышки люка с изображением звериного стиля. За прототип взята крышка люка на Комсомольском проспекте. Такие люки появились на центральных улицах к юбилею города», — рассказали URA.RU в компании «Брендель». В коллекции съедобных сувениров компании также пряник «Пермяк-слоеные уши», выполненный в виде одной из самых известных пермских скульптур. Все картинки на пряниках съедобные, сами изделия сделаны только из натуральных продуктов, уверяют в компании. Пряничный завод «Брендель» производит кондитерские изделия с 2014 года. За это время компания выпустила более 200 тысяч пряников. Пряники выполнены в пермском зверином стиле Фото: паблик «Пряничный завод „Брендель“ Пермь» в соцсети «Вконтакте» Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пряничный завод «Брендель» из Перми наладил производство съедобных сувениров с элементами пермского звериного стиля. Это имбирные фигурные пряники с узнаваемыми символами региона. «Один из наших новых сувениров называется „Пермский медведь“. Это пряник в форме крышки люка с изображением звериного стиля. За прототип взята крышка люка на Комсомольском проспекте. Такие люки появились на центральных улицах к юбилею города», — рассказали URA.RU в компании «Брендель». В коллекции съедобных сувениров компании также пряник «Пермяк-слоеные уши», выполненный в виде одной из самых известных пермских скульптур. Все картинки на пряниках съедобные, сами изделия сделаны только из натуральных продуктов, уверяют в компании. Пряничный завод «Брендель» производит кондитерские изделия с 2014 года. За это время компания выпустила более 200 тысяч пряников.