Пермские фермеры расширят производство новой продукцией

Для производства масла будет использоваться отечественное сырье Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермская компания Oil and Soul из Хохловки (Пермский край) наладит производство масла из семян амаранта. Это злаковая культура, которую широко используют в косметической и пищевой промышленности. Амарантовое масло также обладает лечебными свойствами и не содержит глютена.

«Считается, что масло из амаранта „разгоняет“ организм. А для человека такое масло является источником вещества под названием сквален, который, кроме амаранта, содержится только в акульих хрящах. Мы решили попробовать сделать это масло и вывести его на пермский рынок», — рассказали URA.RU в компании.

Для выпуска масла будут использовать отечественное сырье. В производстве используется технология холодного отжима с помощью дубового пресса. На сегодня предприятие Oil and Soul уже выпускает 12 видов пищевых масел, в том числе ореховое, льняное, кунжутное. Принадлежит компания фермерам Сергею и Ольге Вихерт. Продукция реализуется через фирменные магазины «Лавка здоровых продуктов» в пермских торговых центрах «Радуга» и «Айсберг».