На Украине погиб пермский доброволец, спасавший детей в Беслане

В Кунгуре прощаются с героем спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб житель города Кунгур Пермского края Юрий Дисекенев. Участвовать в российской спецоперации он отправился добровольцем, отмечают в администрации Кунгурского муниципального округа. В 2004 он освобождал заложников в школе Беслана.

«Администрация Кунгурского муниципального округа с прискорбием сообщает: в ходе специальной операции на территории Украины погиб наш земляк Дисекенев Юрий Сергеевич, 1984 года рождения. Он решил участвовать в специальной операции на территории Украины, как доброволец», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Дисекенев в 2003 году окончил кунгурское профессиональное училище №2. В 2004 году он принимал участие в освобождении заложников из школы в Беслане.

О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, это был вынужденный шаг.