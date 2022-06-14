На Украине погиб пермский доброволец, спасавший детей в Беслане

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В Кунгуре прощаются с героем спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб житель города Кунгур Пермского края Юрий Дисекенев. Участвовать в российской спецоперации он отправился добровольцем, отмечают в администрации Кунгурского муниципального округа. В 2004 он освобождал заложников в школе Беслана.

«Администрация Кунгурского муниципального округа с прискорбием сообщает: в ходе специальной операции на территории Украины погиб наш земляк Дисекенев Юрий Сергеевич, 1984 года рождения. Он решил участвовать в специальной операции на территории Украины, как доброволец», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Дисекенев в 2003 году окончил кунгурское профессиональное училище №2. В 2004 году он принимал участие в освобождении заложников из школы в Беслане.

О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, это был вынужденный шаг.

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На Украине погиб житель города Кунгур Пермского края Юрий Дисекенев. Участвовать в российской спецоперации он отправился добровольцем, отмечают в администрации Кунгурского муниципального округа. В 2004 он освобождал заложников в школе Беслана. «Администрация Кунгурского муниципального округа с прискорбием сообщает: в ходе специальной операции на территории Украины погиб наш земляк Дисекенев Юрий Сергеевич, 1984 года рождения. Он решил участвовать в специальной операции на территории Украины, как доброволец», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте». Юрий Дисекенев в 2003 году окончил кунгурское профессиональное училище №2. В 2004 году он принимал участие в освобождении заложников из школы в Беслане. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, это был вынужденный шаг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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