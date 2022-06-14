Пермякам предлагают купить пиццерию на «Авито»

14 июня 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Продавец просит за пиццерию 950 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу ресторан доставки пиццы и роллов «Пиццаград». Цена актива — 950 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». «Ресторан работает с декабря 2021 года в микрорайоне Грибоедовский. Ориентир доставки — жители микрорайонов Грибоедовский, Ива, Погода, Костарево, Садовый, Авиатор. Охват — около 50000 человек», — указано в объявлении. В ресторане имеются холодный цех для приготовления роллов и горячий цех для производства пиццы. Есть также клиентская зона с барной стойкой, комната персонала, складское помещение. Объект оборудован системой видеонаблюдения, имеется действующий договор до декабря этого года с возможностью продления. Причиной продажи автор объявления называет нехватку времени из-за другого бизнеса. Ранее в Перми была выставлена на продажу одна из старейших пермских пиццерий «Дока-Пицца». Актив также продавался через сервис «Авито». Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу ресторан доставки пиццы и роллов «Пиццаград». Цена актива — 950 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». «Ресторан работает с декабря 2021 года в микрорайоне Грибоедовский. Ориентир доставки — жители микрорайонов Грибоедовский, Ива, Погода, Костарево, Садовый, Авиатор. Охват — около 50000 человек», — указано в объявлении. В ресторане имеются холодный цех для приготовления роллов и горячий цех для производства пиццы. Есть также клиентская зона с барной стойкой, комната персонала, складское помещение. Объект оборудован системой видеонаблюдения, имеется действующий договор до декабря этого года с возможностью продления. Причиной продажи автор объявления называет нехватку времени из-за другого бизнеса. Ранее в Перми была выставлена на продажу одна из старейших пермских пиццерий «Дока-Пицца». Актив также продавался через сервис «Авито».