Пермякам предлагают купить пиццерию на «Авито»

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Donna Olivia в Веер-молле. Екатеринбург , пицца, donna olivia, повар
Продавец просит за пиццерию 950 тысяч рублей Фото:

В Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу ресторан доставки пиццы и роллов «Пиццаград». Цена актива — 950 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

«Ресторан работает с декабря 2021 года в микрорайоне Грибоедовский. Ориентир доставки — жители микрорайонов Грибоедовский, Ива, Погода, Костарево, Садовый, Авиатор. Охват — около 50000 человек», — указано в объявлении.

В ресторане имеются холодный цех для приготовления роллов и горячий цех для производства пиццы. Есть также клиентская зона с барной стойкой, комната персонала, складское помещение. Объект оборудован системой видеонаблюдения, имеется действующий договор до декабря этого года с возможностью продления. Причиной продажи автор объявления называет нехватку времени из-за другого бизнеса.

Ранее в Перми была выставлена на продажу одна из старейших пермских пиццерий «Дока-Пицца». Актив также продавался через сервис «Авито».

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В Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу ресторан доставки пиццы и роллов «Пиццаград». Цена актива — 950 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». «Ресторан работает с декабря 2021 года в микрорайоне Грибоедовский. Ориентир доставки — жители микрорайонов Грибоедовский, Ива, Погода, Костарево, Садовый, Авиатор. Охват — около 50000 человек», — указано в объявлении. В ресторане имеются холодный цех для приготовления роллов и горячий цех для производства пиццы. Есть также клиентская зона с барной стойкой, комната персонала, складское помещение. Объект оборудован системой видеонаблюдения, имеется действующий договор до декабря этого года с возможностью продления. Причиной продажи автор объявления называет нехватку времени из-за другого бизнеса. Ранее в Перми была выставлена на продажу одна из старейших пермских пиццерий «Дока-Пицца». Актив также продавался через сервис «Авито».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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