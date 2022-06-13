Изобретение ученых пригодится нефтяникам в бурении Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовском госуниверситете студент вместе с педагогом разработали новый двигатель, который позволяет экономить электричество. Изобретение будет особенно полезно нефтяникам в бурении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе НВГУ.

«Чтобы сократить энергетические и финансовые затраты нефтяников Евгений Шаньгин, доктор технических наук, профессор кафедры „Нефтегазового дела“ НВГУ и Александр Киселев, студент четвертого курса факультета экологии и инжиниринга, предложили заменить синхронный двигатель на биротативный (роторный механизм, создающий вращение — прим. URA.RU). Последний был разработан еще в 90-х годах, но исследователи Нижневартовского госуниверситета довели его до совершенства и собрали новый уникальный лабораторный образец», — говорится в сообщении.

По словам изобретателей, принцип работы их двигателя придуман впервые — у него нет иностранных аналогов. При этом даже малогабаритная модель экономит электроэнергию на 70%. «Благодаря участию в выставках и конференциях, установку смогли оценить работодатели. Все они утверждают: аппарат легко использовать в работе, поскольку его принцип в основном схож с синхронным двигателем, который уже используется. Наш более модернизированный», — рассказал профессор Шаньгин.

Даже малогабаритная модель позволяет снизить затраты электроэнергии на 70% Фото: пресс-служба НВГУ

Крупногабаритную модель ученые планируют собрать в ближайшие два года. Затем они рассчитывают вместе с нефтяниками начать испытания аппарата на производстве.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.

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