Трассу Пермь-Екатеринбург полностью перекроют

14 июня 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Дорогу закроют в ночь на 15 июня Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Движение транспорта на 50 км трассы Пермь-Екатеринбург будет полностью перекрыто в ночь на 15 июня. В это время рабочие будут устанавливать надземный пешеходный переход, который в прошлом году снес грузовик. «В ночь на 15 июня на 50 км автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург движение транспорта будет полностью перекрыто. По информации ФКУ Упрдор „Прикамье“ в указанном месте будет производиться монтаж надземного пешеходного перехода, поврежденного в результате ДТП в конце сентября 2021 года», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. С 00:00 до 04:00 15 июня водителям легковых машин предлагается объезжать этот участок через село Платошино. Для грузовиков проезд будет закрыт на все время монтажа конструкции. Ранее URA.RU рассказывало, что 28 сентября 2021 года водитель самосвала не опустил кузов и снес мостовой переход. Конструкция рухнула на грузовик и двигавшуюся во встречном направлении «Газель». Водители обеих машин погибли. Аналогичная авария произошла в мае этого года — на 55-м километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель «КаМАЗа» задел поднятым кузовом другой наземный переход, который обрушился. На этот раз пострадал водитель самосвала. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Движение транспорта на 50 км трассы Пермь-Екатеринбург будет полностью перекрыто в ночь на 15 июня. В это время рабочие будут устанавливать надземный пешеходный переход, который в прошлом году снес грузовик. «В ночь на 15 июня на 50 км автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург движение транспорта будет полностью перекрыто. По информации ФКУ Упрдор „Прикамье“ в указанном месте будет производиться монтаж надземного пешеходного перехода, поврежденного в результате ДТП в конце сентября 2021 года», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. С 00:00 до 04:00 15 июня водителям легковых машин предлагается объезжать этот участок через село Платошино. Для грузовиков проезд будет закрыт на все время монтажа конструкции. Ранее URA.RU рассказывало, что 28 сентября 2021 года водитель самосвала не опустил кузов и снес мостовой переход. Конструкция рухнула на грузовик и двигавшуюся во встречном направлении «Газель». Водители обеих машин погибли. Аналогичная авария произошла в мае этого года — на 55-м километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель «КаМАЗа» задел поднятым кузовом другой наземный переход, который обрушился. На этот раз пострадал водитель самосвала.