Вирусолог Малышев рассказал, как протекает оспа обезьян

15 июня 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Оспа обезьян — одно из сотен заболеваний, передающихся через животных, сказал Николай Малышев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Оспа обезьян протекает с постепенным наращиванием симптомов. Для нее характерны лихорадка, тошнота, рвота, головная боль и в последнюю очередь сыпь. Об этом URA.RU сообщил вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь. Оно протекает циклически. То есть человек заболевает, нарастает симптоматика, пик, после чего идет выздоровление. У большинства благоприятно заканчивается. Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе. Об отдаленных последствиях пока говорить не приходится», — рассказал Николай Малышев. Вирусолог объяснил, от чего зависит смертность и тяжесть течения оспы обезьян. «По летальности разброс очень большой. В некоторых случаях от 1%. Самый большой показатель, который я видел — 17%. За все время сейчас уже больше 1 000 больных, а летальный исход только один. Он был у человека с иммунодефицитом. Любые заболевания у лиц с проблемами с иммунитетом тяжелее всегда проходит», — сказал эксперт. Инфекционист подчеркнул, что самостоятельно диагностировать оспу обезьян не получится. «Всего порядка 1500 инфекционных заболеваний. Из них 330-340 связаны с зоонозами. Это оно и есть, потому что через животных передается. Очень много похожих, особенно в начале, проявлений поэтому самим себе ставить диагноз не представляется возможным. Надо учитывать клинику, эпидемиологию, соответственно, самодиагностика тут невозможна», — добавил Малышев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оспа обезьян протекает с постепенным наращиванием симптомов. Для нее характерны лихорадка, тошнота, рвота, головная боль и в последнюю очередь сыпь. Об этом URA.RU сообщил вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь. Оно протекает циклически. То есть человек заболевает, нарастает симптоматика, пик, после чего идет выздоровление. У большинства благоприятно заканчивается. Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе. Об отдаленных последствиях пока говорить не приходится», — рассказал Николай Малышев. Вирусолог объяснил, от чего зависит смертность и тяжесть течения оспы обезьян. «По летальности разброс очень большой. В некоторых случаях от 1%. Самый большой показатель, который я видел — 17%. За все время сейчас уже больше 1 000 больных, а летальный исход только один. Он был у человека с иммунодефицитом. Любые заболевания у лиц с проблемами с иммунитетом тяжелее всегда проходит», — сказал эксперт. Инфекционист подчеркнул, что самостоятельно диагностировать оспу обезьян не получится. «Всего порядка 1500 инфекционных заболеваний. Из них 330-340 связаны с зоонозами. Это оно и есть, потому что через животных передается. Очень много похожих, особенно в начале, проявлений поэтому самим себе ставить диагноз не представляется возможным. Надо учитывать клинику, эпидемиологию, соответственно, самодиагностика тут невозможна», — добавил Малышев.