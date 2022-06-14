Бывшего свердловского мэра посадили за взятки

В суде Талицы вынесен приговор бывшему главе Тугулымского городского округа Сергею Селиванову Фото: Анна Майорова © URA.RU

Талицкий районный суд вынес приговор экс-главе Тугулымского городского округа Сергею Селиванову, которого признали виновным в получении крупных взяток. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, экс-мэру назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима.

«Признан виновным по часть 6 статьи 290 УК РФ „Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере“, части 2 статьи 285 УК РФ „Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления“. Суд назначил наказание восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 19,4 млн рублей. Также мужчину лишили права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных функций на срок 7 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что экс-мэр в январе 2016 года потребовал от директора «Административно-хозяйственного управления» передавать ему ежемесячно взятку суммой 50 тысяч рублей и иного имущества за общее покровительство. Глава города получил от директора муниципального учреждения взятку в сумме около 2 млн рублей как в виде денег, так и в виде имущества.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальника колонии в Невьянске (Свердловская область) осудили за взятку. Ему назначили семь лет и три месяца лишения свободы условно.