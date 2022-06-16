Врач Лишин рассказал, как правильно делать перерывы на работе

16 июня 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Продуктивность отдыха зависит от сферы деятельности, считает Виктор Лишин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы отдых во время рабочего перерыва оказался продуктивным, нужно, в зависимости от сферы деятельности, сменить обстановку, заняться физическими упражнениями либо позволить себе погрузиться в полную тишину. Такие рекомендации в беседе с URA.RU дал врач-терапевт Виктор Лишин. «Очень сильно вид отдыха связан с тем, какая у вас работа. Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуницированием с людьми, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке, посмотреть на что-то красивое, на солнце. Продуктивно отдохнуть можно в комнате для разрядки, их практикуют некоторые крупные компании. Или пойти в тренажерный зал, побить грушу, прокатиться на велотренажере. В целом, не очень интенсивные физические упражнения будут универсальны для всех», — объяснил Виктор Лишин. По словам врача, во время перерыва нельзя нагружать себя работой. «Не нужно напрягаться, продолжать делать то, что ты делаешь во время работы. В перерыв нужно радикально поменять сферу деятельности. Также не нужно наедаться, это очень плохо влияет на здоровье, живот становится тяжелым и потом придется сидеть с этой тяжестью. Лучше, если есть такая возможность, перекусывать чаще, выходить буквально на несколько минут», — добавил Лишин. В России 16 июня отмечается День перерыва на работе. Он появился с целью напомнить людям о важности отдыха, чтобы быть более продуктивными и творческими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Чтобы отдых во время рабочего перерыва оказался продуктивным, нужно, в зависимости от сферы деятельности, сменить обстановку, заняться физическими упражнениями либо позволить себе погрузиться в полную тишину. Такие рекомендации в беседе с URA.RU дал врач-терапевт Виктор Лишин. «Очень сильно вид отдыха связан с тем, какая у вас работа. Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуницированием с людьми, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке, посмотреть на что-то красивое, на солнце. Продуктивно отдохнуть можно в комнате для разрядки, их практикуют некоторые крупные компании. Или пойти в тренажерный зал, побить грушу, прокатиться на велотренажере. В целом, не очень интенсивные физические упражнения будут универсальны для всех», — объяснил Виктор Лишин. По словам врача, во время перерыва нельзя нагружать себя работой. «Не нужно напрягаться, продолжать делать то, что ты делаешь во время работы. В перерыв нужно радикально поменять сферу деятельности. Также не нужно наедаться, это очень плохо влияет на здоровье, живот становится тяжелым и потом придется сидеть с этой тяжестью. Лучше, если есть такая возможность, перекусывать чаще, выходить буквально на несколько минут», — добавил Лишин. В России 16 июня отмечается День перерыва на работе. Он появился с целью напомнить людям о важности отдыха, чтобы быть более продуктивными и творческими.