На севере Пермского края расцвел банан

14 июня 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

В заповеднике надеются на плоды Фото: Ритис Бараускас © URA.RU В зимнем саду заповедника «Вишерский» на севере Пермского края зацвел банан. Фотографией уникального события сотрудники заповедника поделились в Telegram. «А вы видели, как цветет банан? Если вам не довелось, не отчаивайтесь. Вы можете увидеть банановое цветение в нашем самом северном в Пермском крае зимнем саду», — говорится в сообщении. Банан в зимнем саду заповедника растет третий год. С ростка в 30 см он превратился в трехметровое растение. Сотрудники сада надеются, что в этом году он даст плоды. Зимний сад заповедника находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Его работники уверяют, что там цветет не только банан, и приглашают всех окунуться в тропики, несмотря на географическое расположение. В зимнем саду в Красновишерске начал цвести банан Telegram-канал природного заповедника «Вишерский» Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В зимнем саду заповедника «Вишерский» на севере Пермского края зацвел банан. Фотографией уникального события сотрудники заповедника поделились в Telegram. «А вы видели, как цветет банан? Если вам не довелось, не отчаивайтесь. Вы можете увидеть банановое цветение в нашем самом северном в Пермском крае зимнем саду», — говорится в сообщении. Банан в зимнем саду заповедника растет третий год. С ростка в 30 см он превратился в трехметровое растение. Сотрудники сада надеются, что в этом году он даст плоды. Зимний сад заповедника находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Его работники уверяют, что там цветет не только банан, и приглашают всех окунуться в тропики, несмотря на географическое расположение.