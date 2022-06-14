На севере Пермского края расцвел банан

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В заповеднике надеются на плоды Фото:

В зимнем саду заповедника «Вишерский» на севере Пермского края зацвел банан. Фотографией уникального события сотрудники заповедника поделились в Telegram.

«А вы видели, как цветет банан? Если вам не довелось, не отчаивайтесь. Вы можете увидеть банановое цветение в нашем самом северном в Пермском крае зимнем саду», — говорится в сообщении.

Банан в зимнем саду заповедника растет третий год. С ростка в 30 см он превратился в трехметровое растение. Сотрудники сада надеются, что в этом году он даст плоды.

Зимний сад заповедника находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Его работники уверяют, что там цветет не только банан, и приглашают всех окунуться в тропики, несмотря на географическое расположение.

В зимнем саду в Красновишерске начал цвести банан

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В зимнем саду заповедника «Вишерский» на севере Пермского края зацвел банан. Фотографией уникального события сотрудники заповедника поделились в Telegram. «А вы видели, как цветет банан? Если вам не довелось, не отчаивайтесь. Вы можете увидеть банановое цветение в нашем самом северном в Пермском крае зимнем саду», — говорится в сообщении. Банан в зимнем саду заповедника растет третий год. С ростка в 30 см он превратился в трехметровое растение. Сотрудники сада надеются, что в этом году он даст плоды. Зимний сад заповедника находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Его работники уверяют, что там цветет не только банан, и приглашают всех окунуться в тропики, несмотря на географическое расположение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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