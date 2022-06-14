На севере Пермского края расцвел банан

В зимнем саду заповедника «Вишерский» на севере Пермского края зацвел банан. Фотографией уникального события сотрудники заповедника поделились в Telegram.
«А вы видели, как цветет банан? Если вам не довелось, не отчаивайтесь. Вы можете увидеть банановое цветение в нашем самом северном в Пермском крае зимнем саду», — говорится в сообщении.
Банан в зимнем саду заповедника растет третий год. С ростка в 30 см он превратился в трехметровое растение. Сотрудники сада надеются, что в этом году он даст плоды.
Зимний сад заповедника находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Его работники уверяют, что там цветет не только банан, и приглашают всех окунуться в тропики, несмотря на географическое расположение.
В зимнем саду в Красновишерске начал цвести банан
Telegram-канал природного заповедника «Вишерский»
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В зимнем саду заповедника «Вишерский» на севере Пермского края зацвел банан. Фотографией уникального события сотрудники заповедника поделились в Telegram. «А вы видели, как цветет банан? Если вам не довелось, не отчаивайтесь. Вы можете увидеть банановое цветение в нашем самом северном в Пермском крае зимнем саду», — говорится в сообщении. Банан в зимнем саду заповедника растет третий год. С ростка в 30 см он превратился в трехметровое растение. Сотрудники сада надеются, что в этом году он даст плоды. Зимний сад заповедника находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Его работники уверяют, что там цветет не только банан, и приглашают всех окунуться в тропики, несмотря на географическое расположение.