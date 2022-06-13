В Сургуте пенсионера избили до смерти и бросили на остановке

73-летнего пенсионера ударили несколько раз по голове Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте избили, а затем бросили на остановке автобуса 73-летнего жителя города. Сейчас полиция ищет тех, кто видел или знает подробности происшествия. Информация об этом размещена на официальной странице сургутской полиции в социальной сети «Вконтакте».

«Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также свидетели и очевидцы. Сотрудники УМВД России по Сургуту просят откликнуться граждан, обладающих любой информацией об обстоятельствах данного преступления. Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил источник в полиции, мужчина скончался после того как ему нанесли несколько ударов по голове. После чего оставили труп в остановочном павильоне «Пионерская». «Сколько раз ударяли пока выяснить не удалось, но уже точно известно, что от побоев скончался мужчина», — сообщил источник URA.RU.

Это уже второе происшествие за месяц, в котором фигурируют пожилые люди, становящиеся объектом агрессии. Так, URA.RU сообщало, как в Нефтеюганске местная жительница толкнула и уронила на землю 86-летнего пенсионера, который мешал ей припарковаться. Но тогда мужчина остался жив.