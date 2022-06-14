Текслер сообщил о планах по открытию стекольной линии на Донбассе

Регион будет восстанавливать соцобъекты в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах открыть стекольную линию для производства окон на Донбассе, который он посетил с рабочим визит. Уральский регион будет восстанавливать инфраструктуру Волхованского района республики.

«Мы сейчас делаем обследования повреждений, смотрим, что можно сделать к зиме, в первую очередь — это восстановление школ, детских садов и больниц. Также уже определились по дорогам, что нам нужно делать. Мы планируем сюда привезти стекольную линию и делать окна», — цитирует губернатора его пресс-служба.

В Ясиноватой Челябинская область поможет с восстановлением детских садов, общеобразовательной школы, детской поликлиники и городской площади. В Волновахе также внимание будет уделено социальным объектам — детским садам, школе и стоматологической поликлинике.

Ранее сообщалось, что регион передал в ДНР 11 автомобилей для медиков: четыре машины скорой помощи «Газель», автомобили неотложной помощи — пять внедорожников LADA «Нива» и две LADA «Ларгус». В республику доставлен гуманитарный груз, в том числе 40 аппаратов искусственной вентиляции легких, медикаменты, строительные материалы.

Муниципалитеты ДНР пострадали под обстрелами в ходе спецоперации на территории Украины, которую 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

Уральский региона доставил в ДНР строительные материалы Пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская область поможет восстановить муниципалитеты в ДНР Пресс-служба губернатора Челябинской области

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