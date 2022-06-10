ЦБ проверит законность введения валютной комиссии в банках

10 июня 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Центробанк изучит законность валютной комиссии в банках Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка. «Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения», — говорится в сообщении Центробанка. Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день, передает «Национальная служба новостей». Представители «Тинькоффа» объяснили, что эта мера связана с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». Позже аналогичные меры принял Raiffeisenbank. Вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский заявил, что клиенты должны подавать в суд на банки, так как они не имели права вводить валютную комиссию. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка. «Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения», — говорится в сообщении Центробанка. Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день, передает «Национальная служба новостей». Представители «Тинькоффа» объяснили, что эта мера связана с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». Позже аналогичные меры принял Raiffeisenbank. Вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский заявил, что клиенты должны подавать в суд на банки, так как они не имели права вводить валютную комиссию.