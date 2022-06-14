Рогозин наехал на Кудрина из-за критики «Роскосмоса»

Руководитель Счетной палаты РФ должен быть квалифицированным специалистом, а не профессиональным либералом. Так отреагировал на критику в адрес «Роскосмоса» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Руководитель Счетной палаты должен быть, прежде всего, высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что не первый раз удивлен и возмущен из-за публичных враждебных заявлений председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Ранее Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал наименее успешной по реализации программу по развитию космической деятельности России, передает «Национальная служба новостей». На его взгляд, самыми результативными являются госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому, пишет RT.
Руководитель Счетной палаты РФ должен быть квалифицированным специалистом, а не профессиональным либералом. Так отреагировал на критику в адрес «Роскосмоса» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Руководитель Счетной палаты должен быть, прежде всего, высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что не первый раз удивлен и возмущен из-за публичных враждебных заявлений председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Ранее Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал наименее успешной по реализации программу по развитию космической деятельности России, передает «Национальная служба новостей». На его взгляд, самыми результативными являются госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому, пишет RT.