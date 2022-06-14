14 июня 2022

Рогозин наехал на Кудрина из-за критики «Роскосмоса»

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Дмитрий Рогозин возмутился из-за критики Алексея Кудрина в адрес «Роскосмоса» Фото:

Руководитель Счетной палаты РФ должен быть квалифицированным специалистом, а не профессиональным либералом. Так отреагировал на критику в адрес «Роскосмоса» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Руководитель Счетной палаты должен быть, прежде всего, высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что не первый раз удивлен и возмущен из-за публичных враждебных заявлений председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

Ранее Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал наименее успешной по реализации программу по развитию космической деятельности России, передает «Национальная служба новостей». На его взгляд, самыми результативными являются госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому, пишет RT.

Руководитель Счетной палаты РФ должен быть квалифицированным специалистом, а не профессиональным либералом. Так отреагировал на критику в адрес «Роскосмоса» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Руководитель Счетной палаты должен быть, прежде всего, высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что не первый раз удивлен и возмущен из-за публичных враждебных заявлений председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Ранее Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал наименее успешной по реализации программу по развитию космической деятельности России, передает «Национальная служба новостей». На его взгляд, самыми результативными являются госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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