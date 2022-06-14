Челябинцам нужно минимум 6 лет, чтобы накопить на квартиру

Доступность жилья снижается второй год подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семье с одним ребенком в Челябинской области нужно минимум 5,8 лет, чтобы накопить на типовую квартиру. Таковы данные рейтинга доступности жилья среди регионов России по итогам первого квартала 2022 года.

«Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в Челябинской области на начало 2022 года составила 3,2 млн рублей. Минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, на начало 2022 года составляет 5,8 лет. Год назад этот показатель был 4,3 года», — говорится в исследовании РИА «Новости».

Челябинская область в рейтинге занимает 14 место. Отмечается, что цены на типовое жилье на вторичном рынке в Челябинской области по итогам 1 квартала 2022 года выросли больше, чем на половину в сравнении с 1 кварталом 2021 года. Стоимость 1 квадратного метра увеличилась на 56%.

В исследовании говорится, что доступность жилья в целом по стране снижается второй год подряд. Это можно объяснить подорожанием жилья, значительно опережающим динамику заработных плат.