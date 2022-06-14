14 июня 2022
13 июня 2022

В ХМАО потушили два лесных пожара

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной пожар, лесной массив, лес в дыму
Огонь вспыхнул из-за грозы Фото:
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Лесные пожары в России

В Березовском районе (ХМАО) пожарные ликвидировали два лесных пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

«Сосьвинское участковое лесничество, квартал № 85. Лесной пожар на площади 19,00 га. Березовское участковое лесничество, квартал № 441. Лесной пожар на площади 3,5 га», — сообщили в ведомстве.

В обоих случаях низовые пожары возникли из-за гроз. С огнем боролись 15 пожарных.

Ранее URA.RU писало, что в Советском районе ХМАО спасатели 17 часов тушили природный пожар на площади 19 гектаров. Угрозы населению не было.

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В Березовском районе (ХМАО) пожарные ликвидировали два лесных пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ХМАО. «Сосьвинское участковое лесничество, квартал № 85. Лесной пожар на площади 19,00 га. Березовское участковое лесничество, квартал № 441. Лесной пожар на площади 3,5 га», — сообщили в ведомстве. В обоих случаях низовые пожары возникли из-за гроз. С огнем боролись 15 пожарных. Ранее URA.RU писало, что в Советском районе ХМАО спасатели 17 часов тушили природный пожар на площади 19 гектаров. Угрозы населению не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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