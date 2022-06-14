В ХМАО потушили два лесных пожара

Огонь вспыхнул из-за грозы
новость из сюжетаЛесные пожары в России
В Березовском районе (ХМАО) пожарные ликвидировали два лесных пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.
«Сосьвинское участковое лесничество, квартал № 85. Лесной пожар на площади 19,00 га. Березовское участковое лесничество, квартал № 441. Лесной пожар на площади 3,5 га», — сообщили в ведомстве.
В обоих случаях низовые пожары возникли из-за гроз. С огнем боролись 15 пожарных.
Ранее URA.RU писало, что в Советском районе ХМАО спасатели 17 часов тушили природный пожар на площади 19 гектаров. Угрозы населению не было.
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