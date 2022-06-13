В Советском районе ХМАО пожарные 17 часов боролись с огнем

Участок возгорания равен 19 гектарам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Советском районе ХМАО спасатели 17 часов тушили природный пожар на площади 19 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по ХМАО.

«Работала там авиалесоохрана, тушили 17 часов. Угрозы населению не было. Если бы была угроза населенному пункту, то пришло бы сообщение. Информирование населения начинается, если огонь приблизился на 10 километров к населенному пункту», — рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.

Всего с начала сезона в Югре ликвидировано 15 лесных пожаров на площади 630 гектаров. Что же касается бытовых пожаров, то за минувшую неделю в округе зарегистрировано 45 случаев. Сотрудниками пожарной охраны спасено имущество граждан на 40 миллионов рублей.

Ранее URA сообщало, что в ХМАО рассказали о причинах возникновения природных пожаров. В департаменте недропользования ХМАО сообщили, что большинство природных пожаров происходит по вине человека.