14 июня 2022

Свердловский вуз предложит новый план развития России

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Конференция ЕР. Курган. , конференция единой россии, единая россия, ер
Конференция состоится 14—16 ноября 2022 года в Москве Фото:

В международной научно-практической конференции «Управление инновациями — 2022», которая пройдет в Москве, планируют поучаствовать сотрудники Уральского государственного экономического университета (УРГЭУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Российская академия наук совместно с рядом ведущих научно-исследовательских институтов и вузов РФ проведет международную научно-практическую конференцию „Управление инновациями — 2022“. Мероприятие состоится 14—16 ноября 2022 года в Москве. Свои доклады планируют представить научные сотрудники УРГЭУ», — сказано в сообщении.

Мероприятие пройдет в стандартном, очном формате. «На конференции предполагается обсудить теоретические основы и практические проблемы управления инновациями. Предполагается публикация сборников материалов к началу конференции», — отметили в пресс-службе.

На конференции обсудят следующие темы:

  • Инновации и новое качество экономического роста;
  • Научно-техническая информация как хозяйственный ресурс и как фактор производства;
  • Управление технологической структурой производства на предприятии;
  • Макроэкономические предпосылки инновационных процессов;
  • Институциональные аспекты стимулирования инновационных процессов;
  • Национальные инновационные системы;
  • Инновационные процессы в экономике регионов;
  • Моделирование и прогнозирование инновационных процессов;
  • Инновации и макроэкономическая политика;
  • Стратегия инновационного развития России.

Ранее агентство писало, что глава группы компаний «Кортрос» Вениамин Голубицкий и председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству. Они планируют развивать в Академическом районе инновационную деятельность, профессиональное образование и научные исследования.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

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В международной научно-практической конференции «Управление инновациями — 2022», которая пройдет в Москве, планируют поучаствовать сотрудники Уральского государственного экономического университета (УРГЭУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Российская академия наук совместно с рядом ведущих научно-исследовательских институтов и вузов РФ проведет международную научно-практическую конференцию „Управление инновациями — 2022“. Мероприятие состоится 14—16 ноября 2022 года в Москве. Свои доклады планируют представить научные сотрудники УРГЭУ», — сказано в сообщении. Мероприятие пройдет в стандартном, очном формате. «На конференции предполагается обсудить теоретические основы и практические проблемы управления инновациями. Предполагается публикация сборников материалов к началу конференции», — отметили в пресс-службе. На конференции обсудят следующие темы: Ранее агентство писало, что глава группы компаний «Кортрос» Вениамин Голубицкий и председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству. Они планируют развивать в Академическом районе инновационную деятельность, профессиональное образование и научные исследования. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.
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