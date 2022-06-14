Свердловский вуз предложит новый план развития России

Конференция состоится 14—16 ноября 2022 года в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В международной научно-практической конференции «Управление инновациями — 2022», которая пройдет в Москве, планируют поучаствовать сотрудники Уральского государственного экономического университета (УРГЭУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Российская академия наук совместно с рядом ведущих научно-исследовательских институтов и вузов РФ проведет международную научно-практическую конференцию „Управление инновациями — 2022“. Мероприятие состоится 14—16 ноября 2022 года в Москве. Свои доклады планируют представить научные сотрудники УРГЭУ», — сказано в сообщении.

Мероприятие пройдет в стандартном, очном формате. «На конференции предполагается обсудить теоретические основы и практические проблемы управления инновациями. Предполагается публикация сборников материалов к началу конференции», — отметили в пресс-службе.

На конференции обсудят следующие темы:

Инновации и новое качество экономического роста;

Научно-техническая информация как хозяйственный ресурс и как фактор производства;

Управление технологической структурой производства на предприятии;

Макроэкономические предпосылки инновационных процессов;

Институциональные аспекты стимулирования инновационных процессов;

Национальные инновационные системы;

Инновационные процессы в экономике регионов;

Моделирование и прогнозирование инновационных процессов;

Инновации и макроэкономическая политика;

Стратегия инновационного развития России.

Ранее агентство писало, что глава группы компаний «Кортрос» Вениамин Голубицкий и председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству. Они планируют развивать в Академическом районе инновационную деятельность, профессиональное образование и научные исследования.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

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