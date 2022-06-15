Жители Херсонской области встали в очередь за паспортами России

Заявки на получение паспорта РФ подали 10 тысяч херсонцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Херсонской области встали в очередь за получением российских паспортов, среди граждан возник ажиотажный спрос. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — заявил Стремоусов в интервью РИА «Новости». Он отметил, что уже около 10 тысяч человек подали заявки для получения гражданства.

Херсонская область находится под контролем российской армии. В регионе уже начали переход на рубли и выдачу российских паспортов. Также область налаживает сообщение с Крымом. Власти Херсонской области планируют провести референдум о вхождении в состав России, сообщает «Утро.ру». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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