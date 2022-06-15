Жители Херсонской области встали в очередь за паспортами России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, паспорт, паспорт рф, подготовка к егэ, школьники за партами, сдача егэ
Заявки на получение паспорта РФ подали 10 тысяч херсонцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Херсонской области встали в очередь за получением российских паспортов, среди граждан возник ажиотажный спрос. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — заявил Стремоусов в интервью РИА «Новости». Он отметил, что уже около 10 тысяч человек подали заявки для получения гражданства.

Херсонская область находится под контролем российской армии. В регионе уже начали переход на рубли и выдачу российских паспортов. Также область налаживает сообщение с Крымом. Власти Херсонской области планируют провести референдум о вхождении в состав России, сообщает «Утро.ру». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Херсонской области встали в очередь за получением российских паспортов, среди граждан возник ажиотажный спрос. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — заявил Стремоусов в интервью РИА «Новости». Он отметил, что уже около 10 тысяч человек подали заявки для получения гражданства. Херсонская область находится под контролем российской армии. В регионе уже начали переход на рубли и выдачу российских паспортов. Также область налаживает сообщение с Крымом. Власти Херсонской области планируют провести референдум о вхождении в состав России, сообщает «Утро.ру». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...