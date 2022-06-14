Власти убедили РЖД отремонтировать пермские вокзалы

Проектирование нового здания главного вокзала края закончится в конце 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

АО «РЖД» до 2024 года отремонтирует сразу несколько железнодорожных вокзалов и станций в Пермском крае. Об этом заявил 15 июня на заседании правительства региона министр транспорта Андрей Алякринский. Видеотрансляция заседания проходила в группе «ВКонтакте» «Пермский край».

«Достигнуты договоренности с „РЖД“ о поступательном приведении малых вокзалов в нормативное состояние», — отметил Алякринский. В 2022 году, по его словам, запланирован ремонт зданий вокзалов в Лысьве, Курье, Кишерти, Верещагино, Кордоне. В 2021 году ввели в эксплуатацию вокзал в г. Чусовой. В 2023 году приведут в порядок здание на станции Кын. В 2024 году запланирован ремонт вокзала в Кунгуре.

Андрей Алякринский рассказал также, что проектирование транспортно-пересадочного узла «Пермь-2» закончится до конца 2022 года. А в 2023 году РЖД построит новые платформы и остановки на ул. Попова и вокзале «Пермь-1» в рамках проекта «Наземное метро». Это необходимо для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, отметил министр транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор оштрафовал РЖД за состояние вокзала «Пермь-2». А в День Победы вокзал украсили портретами фронтовиков.