Из Перми появятся новые авиарейсы в страны СНГ

15 июня 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Сейчас в Перми открыто три международных направления Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермские власти ведут переговоры об открытии прямых рейсов из Перми в Минск (Белоруссия), Ташкент (Узбекистан), Бухару (Узбекистан), Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения). Об этом заявил 15 июня на заседании правительства региона министр транспорта Андрей Алякринский. Видеотрансляция заседания проходила в группе «ВКонтакте» «Пермский край». «Ведутся переговоры с авиакомпаниями об открытии прямых авинаправлений в страны ближнего зарубежья: Минск, Ташкент, Бухара, Баку», — рассказал Алякринский. Также власти, по его словам, готовят предложение в Росавиацию об открытии рейсов в Челябинск и Владикавках. На программу субсидирования рейсов в 2022 году предусмотрено 262 млн рублей. Сейчас пермский аэропорт работает по 27 направлениям. Среди них — три международных. Это Анталия (Турция), Ош (Киргизия) и Наманган (Узбекистан). Ожидается открытие рейса в Душанбе (Таджикистан). Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества рейсов в Москву и Сочи. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермские власти ведут переговоры об открытии прямых рейсов из Перми в Минск (Белоруссия), Ташкент (Узбекистан), Бухару (Узбекистан), Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения). Об этом заявил 15 июня на заседании правительства региона министр транспорта Андрей Алякринский. Видеотрансляция заседания проходила в группе «ВКонтакте» «Пермский край». «Ведутся переговоры с авиакомпаниями об открытии прямых авинаправлений в страны ближнего зарубежья: Минск, Ташкент, Бухара, Баку», — рассказал Алякринский. Также власти, по его словам, готовят предложение в Росавиацию об открытии рейсов в Челябинск и Владикавках. На программу субсидирования рейсов в 2022 году предусмотрено 262 млн рублей. Сейчас пермский аэропорт работает по 27 направлениям. Среди них — три международных. Это Анталия (Турция), Ош (Киргизия) и Наманган (Узбекистан). Ожидается открытие рейса в Душанбе (Таджикистан). Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества рейсов в Москву и Сочи.