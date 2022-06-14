В Перми из-за жары приходится охлаждать дороги

Асфальт поливают водой, чтобы не деформировался (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После установления теплой погоды в Перми дорожники начали поливать асфальт водой, чтобы снизить риск деформации. Пролив проезжей части и газонов проводят раз в два-три часа, рассказали в мэрии.

«В связи с установившейся жаркой погодой коммунальные машины чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха. Дополнительное увлажнение требуется, в первую очередь, для охлаждения дорожного полотна, которое под длительным воздействием солнечных лучей подвержено сильной пластической деформации», — поясняется на сайте администрации Перми.

Специалисты напоминают, что в состав асфальта входит битум, который под прямыми солнечными лучами начинает плавиться. Чтобы охлаждать дороги, их и поливают водой. Синоптики указывают, что 15 июня воздух в Перми прогреется до 23 градусов, на этой неделе по прогнозам теплая погода сохранится.