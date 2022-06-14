Челябинец застал жену с другом и устроил смертельную сцену

Во время скандала погибла жена подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сцена ревности закончилась смертью 40-летней жительницы Кизильского района Челябинской области и ножевым ранением любовника. По подозрению в совершении преступлений задержан супруг погибшей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Драма произошла в селе Кизильское в многоквартирном доме, где в одной из квартир женщина отдыхала с другом своего супруга, который старше ее на 15 лет. Муж вернулся с работы, не застал жену дома и пошел ее искать, предположив, что она может быть у товарища. Там он услышал их голоса, но дверь ему не открыли, тогда он сбегал домой, взял монтировку, вскрыл дверь квартиры товарища и там застал и его, и свою жену».

В порыве ревности он с силой скинул супругу с дивана, а ее любовника полоснул ножом по шее. Затем испугался и вызвал другу скорую, а про супругу подумал, что она уснула в состоянии алкогольного опьянения. В итоге женщина умерла в больнице от полученной черепно-мозговой травмы, пострадавший мужчина остался жив, получив легкий вред здоровью.

Подозреваемый задержан. Говорит, что жену не бил, а только столкнул с дивана. В отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 115 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.