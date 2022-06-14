14 июня 2022

Пермских чиновников завлекают на работу идеальными условиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Уровень зарплат кандидатов обсуждается при личном собеседовании Фото:

Администрация Чусовского городского округа (Пермский край) объявила о наборе сотрудников в штат. Об этом сообщается в официальной группе муниципалитета в соцсети «Вконтакте».

«Принимаются резюме на следующие должности: сметчик, консультанты отделов ремонта жилого фонда, проверок и контроля, сектора вовлечения земель в оборот, земельных отношений, информационных технологий, физической культуры и спорта», — указано в сообщении. Также администрация муниципалитета примет на работу начальника отдела предпринимательства и торговли и секретаря управления закупок.

В числе преимуществ муниципальной службы заявлены полный соцпакет, стабильные выплаты два раза в месяц, гарантия премий, престижность, а также приветливая и дружелюбная компания единомышленников. Уровень заработной платы обсуждается при личном собеседовании.

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Администрация Чусовского городского округа (Пермский край) объявила о наборе сотрудников в штат. Об этом сообщается в официальной группе муниципалитета в соцсети «Вконтакте». «Принимаются резюме на следующие должности: сметчик, консультанты отделов ремонта жилого фонда, проверок и контроля, сектора вовлечения земель в оборот, земельных отношений, информационных технологий, физической культуры и спорта», — указано в сообщении. Также администрация муниципалитета примет на работу начальника отдела предпринимательства и торговли и секретаря управления закупок. В числе преимуществ муниципальной службы заявлены полный соцпакет, стабильные выплаты два раза в месяц, гарантия премий, престижность, а также приветливая и дружелюбная компания единомышленников. Уровень заработной платы обсуждается при личном собеседовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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