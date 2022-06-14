Пермских чиновников завлекают на работу идеальными условиями

Уровень зарплат кандидатов обсуждается при личном собеседовании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Чусовского городского округа (Пермский край) объявила о наборе сотрудников в штат. Об этом сообщается в официальной группе муниципалитета в соцсети «Вконтакте».

«Принимаются резюме на следующие должности: сметчик, консультанты отделов ремонта жилого фонда, проверок и контроля, сектора вовлечения земель в оборот, земельных отношений, информационных технологий, физической культуры и спорта», — указано в сообщении. Также администрация муниципалитета примет на работу начальника отдела предпринимательства и торговли и секретаря управления закупок.

В числе преимуществ муниципальной службы заявлены полный соцпакет, стабильные выплаты два раза в месяц, гарантия премий, престижность, а также приветливая и дружелюбная компания единомышленников. Уровень заработной платы обсуждается при личном собеседовании.