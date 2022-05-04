Пермские чиновники получили спецдокумент для поимки банд АУЕ*

В методичке перечислены все группировки и их атрибутика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент общественной безопасности администрации Перми разослал чиновникам методичку, как действовать при угрозе теракта. Кроме этого, в документе указали информацию о международных экстремистских организациях и молодежных движениях, среди которых самое популярное — АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено в России). В общий доступ документ выложили на сайте администрации Свердловского района Перми, он есть в распоряжении редакции URA.RU.

«АУЕ — арестантское уркаганское единство, которое пропагандирует среди несовершеннолетних тюремные понятия, „воровской кодекс“ со сбором денег на „общак“ и определение смотрящих, романтизирует криминальный образа жизни. Также, популярны офники (околофутбольные фанаты), сатанисты, скинхеды, колумбайнеры („Колумбайн“ признан террористическим движением и запрещен в России)» — указано в документе.

В методическом пособии указаны причины и следствия участия молодежи в экстремистских движениях, методы их вербовки и иерархия построения группировок. Кроме того, даны алгоритмы, как выявить принадлежность подростка к определенной субкультуре: по одежде и надписям на ней, татуировкам, приветствиям между ними, конфликтам и флешмобам. Конкретные примеры символов в документе также приведены.

В документе, помимо всего прочего, даны алгоритмы действий, как предупредить, а также пресечь распространение определенных течений среди подростков. Даны памятки родителям, образовательным учреждениям и другим организациям.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми образовалась банда детей, которые отбирали у других деньги и устраивали погромы в подъезда. Главарем банды оказался 10-летний мальчик.

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